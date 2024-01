Allegri: «Coppa? Un anno fa usciti con l’Inter, fu rocambolesco»

La Juventus ha vinto 6-1 contro la Salernitana, accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Frosinone. Allegri, nell’intervista post partita su Mediaset, ricorda come l’anno scorso il percorso si fermo con l’Inter in semifinale.

ZERO TITOLI – A Massimiliano Allegri non è piaciuto l’esito della scorsa stagione per la Juventus. Dopo la vittoria sulla Salernitana ci ritorna: «Purtroppo l’anno scorso abbiamo perso una semifinale a Siviglia in modo un po’ rocambolesco, abbiamo perso una semifinale in casa contro l’Inter in modo rocambolesco. Quello che stiamo facendo quest’anno è figlio del passato, dove avevamo fatto un buon girone d’andata e poi dopo quella situazione (la penalizzazione, ndr) era più difficile. Quest’anno c’è più serenità, è arrivato Cristiano Giuntoli che ci dà una mano e con Giovanni Manna stanno lavorando insieme. Non dobbiamo esaltarci: alla Juventus la normalità è cercare di vincere le partite, per poi arrivare in fondo a maggio ed essere competitivi su tutti i fronti».

L’OBIETTIVO – Allegri continua a fare pretattica e non ritenere la Juventus unica rivale dell’Inter: «Bisogna arrivare tra le prime quattro. Oggi peraltro pensavo all’eventuale Champions League, se saremo bravi ad arrivarci l’anno prossimo, che sarà diversa. Bisogna adattarci, le prime otto vanno avanti dirette e poi ci sono gli spareggi fra la nona e la ventiquattresima. Se fai il calcolo di quelle forti arrivare tra le prime otto è difficile: bisogna lavorare per l’anno prossimo, pensare a quello che succederà fra sei mesi, un anno e due anni. Altrimenti ti ritrovi senza pianificazione».