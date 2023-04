Allegri: «Contento di quello che ha fatto l’Inter! Nessuna sorpresa»

Allegri fa i complimenti all’Inter dopo il risultato raccolto ieri nell’andata dei quarti di Champions League. Il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match allo Sporting Lisbona

CALCIO ITALIANO − Max Allegri in conferenza stampa sulla vittoria dell’Inter col Benfica e non solo: «Sono contento per quello che fatto l’Inter ieri. Stasera vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano. Se noi siamo in Europa League è perché ci meritiamo questo, faremo tutto il possibile per tornare a giocare la Champions League l’anno prossimo. Però non solo assolutamente sorpreso del risultati delle italiane».