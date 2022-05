Allegri: «Contenti della Coppa Italia ma non sposta nulla. Battendo l’Inter…»

Allegri non crede che l’eventuale vittoria della Coppa Italia possa cambiare il giudizio su una stagione. L’allenatore della Juventus, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juventus, non a caso cita Juventus-Inter di Serie A per dimostrare cos’è mancato in questa stagione in casa bianconera

INFORTUNATI E FORMAZIONE – La conferenza stampa di Massimiliano Allegri si focalizza sulle prossime due partite in calendario: «Dobbiamo preparare la Finale di Coppa Italia tra sei giorni, quindi dobbiamo fare una bella partita contro il Genoa domani. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, per poi riaggregarsi da domenica. Luca Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione. Tutti gli altri sono a disposizione. Tornerà Juan Cuadrado. Ci sarà Mattia De Sciglio, che a Roma non ci sarà. Fabio Miretti è a disposizione e domani gioca. Non so dove gioca, ma gioca! Miretti, De Sciglio, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny giocano. Vediamo Arthur, in base a come sta con la caviglia». Questo il punto di Allegri sugli infortunati e non solo.

FINALE A ROMA – Raggiunto il quarto posto che vale la qualificazione in Europa, ad Allegri viene chiesta l’importanza di Juventus-Inter a Roma: «La Coppa Italia è un obiettivo, come lo erano il campionato e la Champions League a inizio stagione. Giocheremo questa partita mercoledì e siamo contenti di esserci arrivati. Vincerla non sposta niente. Sposta solo il fatto di riuscire a portare a casa un trofeo in una bellissima serata a Roma. Quest’anno si gioca di nuovo a Roma. Ci sarà una pressione diversa rispetto allo scorso anno a Reggio Emilia. Siamo tutti in attesa della partita di mercoledì, però prima c’è la gara di domani». Infine, Allegri sottolinea quali punti mancano alla sua Juventus in Serie A adesso, citando le sue aspettative: «80-81 punti con l’eventuale vittoria sull’Inter e contro il Bologna…». Queste le parole di Allegri alla vigilia di Genoa-Juventus.