Allegri come Conte: «Non iniziate, il Milan non punta allo scudetto!»

Massimiliano Allegri ha parlato nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan. Il tecnico toscano, in pieno stile contiano, ha negato che l’obiettivo primario della sua squadra sia quello di vincere lo scudetto.

LE DICHIARAZIONI – Un Massimiliano Allegri “diplomatico” si è presentato ai tifosi del Milan per la sua seconda esperienza da tecnico dei rossoneri. L’ex Juventus, che eredita una squadra rimasta fuori dalle Coppe europee al termine di una stagione estremamente negativa, si è infatti espresso nella sua prima conferenza da allenatore del Milan da “aziendalista puro”, evitando ogni riferimento alla possibile conquista del ventesimo scudetto. Di seguito le sue parole: «Scudetto il primo anno come nel 2011? No, il club non mi ha chiesto di partire bene e lavorare bene. Corto muso? Non è questione di corto muso: dobbiamo riportare il Milan in Champions e ci si arriverà solo col lavoro quotidiano di ogni singolo».

Allegri spiega l’obiettivo Champions League per il Milan

IL RAGIONAMENTO – Allegri ha poi proseguito: «Non avremo le coppe, è vero. Chiaro che al Milan tutti bisogna avere l’ambizione di ottenere il massimo dei risultati. Se poi saremo bravi a marzo ad essere tra le prime, vedremo… In questo momento però non serve a niente fare proclami e dire che lotteremo per vincere il campionato».