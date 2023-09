Allegri: «Classifica poco importante ora ma lo è restare fra prime 4»

Alla vigilia di Atalanta-Juventus Allegri ha parlato della classifica, che vede l’Inter in testa. Di seguito le dichiarazioni del mister bianconero in conferenza stampa.

OBIETTIVO – Massimiliano Allegri non pensa che la Juventus sia favorita in campionato, ma ha un obiettivo. Così il tecnico bianconero: «In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime quattro ci farebbe crescere d’autostima e ci farebbe lavorare in modo più sereno e tranquillo. Noi dobbiamo continuare a lavorare sapendo che il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro, col desiderio di fare grandissime cose. La squadra sta crescendo, anche fisicamente. Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a niente. Non è un’equazione matematica che chi non gioca la Champions League è favorita per il campionato. Lo dimostrano i numeri delle ultime annate».