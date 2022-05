Allegri: «Ci siamo fermati dopo il KO con l’Inter! Scudetto? Provo invidia»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn della stagione della Juventus, che si è fermata dopo il KO con l’Inter in campionato. Poi una battuta in vista del rush finale per lo Scudetto

INVIDIA E GAP − Allegri non nasconde il rammarico per non essere nella lotta Scudetto con Inter e Milan: «Domani è bella, purtroppo non ci siamo. Non sono molto contento, l’ultimo scudetto del Milan lo ricordo bene, c’ero io. Sarà una bella giornata per i tifosi di Inter e Milan che la vivranno in tensione. Sono un po’ invidioso. Gap? Dopo la partita con l’Inter ci siamo fermati, abbiamo avuti tanti infortuni e abbiamo raccolto solo i punti necessari per entrare in Champions League».