Allegri: «Chiesa cerchiamo per Juventus-Inter. Pogba? Non so»

Chiesa salterà Juventus-Verona domani sera, provando a recuperare per l’Inter. Allegri, in conferenza stampa, annuncia l’assenza alla ripresa della Serie A e fa il punto sugli altri infortunati fra cui Pogba.

IL BOLLETTINO – Massimiliano Allegri annuncia, già con vista Juventus-Inter: «Alex Sandro è stato tre settimane fermo, poi martedì abbiamo una partita importante come la Coppa Italia. La formazione per il Verona la deciderò domani mattina. Federico Chiesa è molto tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene ma sempre sotto soglia del dolore: domani non sarà della partita, si cercherà di averlo martedì a disposizione. Dusan Vlahovic è tornato bene, Arkadiusz Milik sta meglio e Moise Kean lo stesso. Matias Soulé ha fatto molto bene a Milano, Angel Di Maria è tornato e sarà a disposizione: è importante averli tutti. Paul Pogba? Al momento non so dire quali siano i tempi di recupero e quando sarà a disposizione. Sta lavorando ma è difficile dirlo, l’adduttore sta bene e vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio».

GLI OBIETTIVI – Allegri valuta come la Juventus debba ripartire: «Per la Coppa Italia abbiamo solo l’Inter davanti, in campionato abbiamo fatto momentaneamente cinquantasei punti. L’obiettivo è consolidare questo secondo posto sul campo che ci siamo meritati, bisogna migliorare la classifica dello scorso anno. Non è che abbiamo vinto a Milano e tutto si è risolto».