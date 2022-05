Allegri avrà la vera Juventus contro l’Inter: tanti big verso il rientro – TS

Juventus ed Inter si sfideranno, l’11 maggio, in finale di Coppa Italia. Secondo Tuttosport, Allegri, tecnico dei bianconeri, punta ad avere la “vera” Juventus

RECUPERI – Juventus-Inter dell’11 maggio assegnerà la Coppa Italia. Lo sa bene Allegri che, per la sfida, punta ad avere la miglior squadra possibile. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la sfida contro il Genoa di venerdì, sarà antipasto della finale, con il tecnico che farà ampio turnover e testerà i giocatori rientranti dall’infortunio. Fra questi c’è Locatelli, ai box da un mese e che potrebbe rientrare proprio contro i nerazzurri. Più prudenza invece per McKennie: lo statunitense sta recuperando, ma le speranze dei bianconeri di averlo a disposizione per la sfida dell’Olimpico sono minime. Non destano preoccupazioni le condizioni di Pellegrini, che salterà il Genoa ma sarà arruolabile contro l’Inter. Per la sfida contro i nerazzurri, inoltre, dovrebbero rientrare gli acciaccati Cuadrado e De Sciglio. Anche De Ligt e Arthur vanno spediti verso il recupero: andrà gestito il loro rientro.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti