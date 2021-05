Allegri, avanza il Real Madrid sull’Inter. L’alternativa? Conte!

Allegri è richiesto da Inter, Juventus e Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS sono proprio i blancos ad aver messo la freccia, con Conte più staccato.

CORSA A TRE – Fra le tante notizie di serata c’è anche quella che Zinédine Zidane ha deciso di lasciare il Real Madrid (vedi articolo). Questo si intreccia con l’Inter, perché il suo sostituto può essere Massimiliano Allegri. Secondo AS i blancos hanno intensificato i contatti per ingaggiarlo, col tecnico italiano che aspettava una chiamata proprio dal club di Florentino Pérez. L’alternativa risulta essere proprio Antonio Conte, appena liberatosi dall’Inter, ma più staccato. Dopo Simone Inzaghi anche per Allegri c’è una forte concorrenza.