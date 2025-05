Allegri, l’agente: «Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte»

In queste ultime ore il nome più ricorrente tra gli allenatori disponibili è quello di Massimiliano Allegri. L’agente Giovanni Branchini ha risposto a qualche domanda sul futuro su Sky Sport e ha citato anche l’Inter.

VALZER DI PANCHINE – In Serie A sta succedendo di tutto e di più. Al Napoli non è certa la permanenza di Antonio Conte e potrebbero esserci novità, alla Fiorentina è arrivata la richiesta di dimissioni di Raffaele Palladino, all’Inter l’attenzione va invece alla finale di Champions League. Simone Inzaghi ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, dietro c’è anche l’ombra di Massimiliano Allegri. Il nome del toscano è quello più appetibile per tutti i club, l’agente Giovanni Branchini ne ha parlato in questo modo: «Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza. L’Inter? Deve giocarsi questa ‘partitella’ sabato (contro il PSG) e parliamo del futuro di Simone Inzaghi»