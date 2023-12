Allegri: «Acerbi? Non guardiamo a casa degli altri, no comment»

Nel post-partita di Juventus-Roma è intervenuto Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, commentando la nuova classifica e la distanza dall’Inter.

DISTANZA – Massimiliano Allegri guarda all’Inter ma non si sbilancia troppo: «La squadra è tornata ad avere paura di prendere gol, quando è così torni a subire meno e difendere benissimo. Le parole di Acerbi? Non lo so, non commento le parole di Acerbi che è un giocatore dell’Inter. Sono davanti di due punti, stanno facendo una stagione straordinaria e sono a 45 punti. Noi cerchiamo di stargli attaccati sapendo che è un percorso diverso il nostro. Basta vedere l’età della nostra rosa, siamo soddisfatti e non guardiamo in casa di altri».