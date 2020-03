Allarme Coronavirus, calcio spagnolo chiede sospensione di tutte le partite

Allarme Coronavirus in Spagna, dove sono stati bloccali i voli da e per l’Italia mettendo a rischio anche Getafe-Inter di Europa League (vedi articolo). L’Associazione dei calciatori spagnoli, sentito il sindacato, hanno deciso di chiedere ufficialmente la sospensione di tutte le partite. Di seguito quanto si legge nel comunicato

RICHIESTA UFFICIALE – Allarme Coronavirus in Spagna, il calcio si mobilita: “L’Associazione dei calciatori spagnoli ha inviato diverse lettere al Consiglio sportivo superiore (CSD), alla Federazione spagnola di calcio spagnolo (RFEF) e alla Liga in cui trasferisce le seguenti informazioni a queste istituzioni in relazione all’espansione di Covid-19“.

SOSPENSIONE – “Viste le misure adottate dal governo e le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in relazione non solo alle attività con il pubblico, ma soprattutto alle condizioni dei lavoratori, e sentito sindacato a tale scopo, chiediamo che le misure attuate siano presiedute dalla garanzia di rischio minimo per i giocatori di tutte le categorie. E per questo, espressamente, abbiamo richiesto la sospensione di TUTTE le partite, TUTTE le divisioni e TUTTE le categorie di entrambi i sessi”.

Fonte: afe-futbol.com