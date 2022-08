Alla Roma basta Cristante: Salernitana KO. Dybala debutta con un palo

La Roma batte 0-1 la Salernitana all’Arechi e conferma il punteggio pieno per le big in questo inizio di Serie A. Decide un gol di Cristante, chi stecca a livello realizzativo è Dybala che colpisce un palo.

SUCCESSO – La Roma va. Non in maniera spettacolare, battendo “solo” 0-1 la Salernitana, ma comunque con tante occasioni create. Dall’inizio la squadra di José Mourinho attacca, con Nicolò Zaniolo che spreca solo davanti a Luigi Sepe. Per i granata è invece Federico Bonazzoli il più pericoloso, con un sinistro secco che Rui Patricio respinge in qualche modo. Lo 0-0 regge fino al 33’, poi su campanile creato da Zaniolo la palla finisce a Tammy Abraham che calcia venendo murato, subentra al limite Bryan Cristante il cui sinistro dal limite supera Sepe passando in mezzo a diversi giocatori. A un minuto e mezzo dal 45’ gran giocata di Zaniolo che manda in porta Paulo Dybala, l’argentino è solo davanti a Sepe ma conclude sul palo, con Pasquale Mazzocchi che si oppone al tap-in di Abraham. Nel finale raddoppierebbe il nuovo acquisto Georginio Wijnaldum su assist di Dybala, ma c’è fuorigioco e l’assistente annulla. Sull’ultimo pallone della partita, con la Salernitana sbilanciata, la Roma sfiora il raddoppio con un destro a lato di Rick Karsdorp.