All’Inter ora segnano tutti e i nuovi arrivati sono già protagonisti – TS

All’Inter ben quindici giocatori hanno partecipato ai diciotto gol realizzati all’avvio di campionato. Partenze importanti in estate, ma i nuovi arrivati sono già protagonisti.

MERCATO OK – All’Inter calcolando che ci sono elementi che hanno sia segnato che fornito assist, in totale sono ben quindici i nerazzurri coinvolti in almeno una rete dell’Inter. Simone Inzaghi di fatto ha costruito una vera e propria macchina da gol, e i numeri, appunti dimostrano anche come il mercato dia ragione anche alla dirigenza. In undici hanno segnato, ma in dieci hanno anche saputo trovare almeno un assist vincente. Di questi ultimi Nicolò Barella è il primo della lista, con 4 assist in favore, subito dopo Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco a quota 2. L’Inter in estate ha di fatto perso il contributo di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Ashley Young, ma i cinque giocatori che la società ha scelto per sostituirli (Dzeko, Correa, Dumfries, Calhanoglu e Dimarco) hanno avuto un grande impatto in questo campionato, e insieme hanno messo a segno 8 gol e 6 assist.

Fonte: TuttoSport – Federino Masini