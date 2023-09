Alguacil sfida l’Inter: «Vincere domenica e la prossima! Infortuni…»

Alguacil, allenatore della Real Sociedad, è apparso determinato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Real Madrid. Mercoledì ci sarà l’Inter

IN CONFERENZA STAMPA − Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato a due giorni dal match contro il Real Madrid e a cinque da quello con l’Inter: «Voglio vincere domenica, poi la prossima, che è anche una bella partita. Metto l’undici che capisco mi darà più garanzie di vittoria. Come sta la squadra? André (Silva, ndr) ha svolto il suo primo allenamento dopo tre mesi e mezzo. Sadiq non si è allenato la settimana scorsa a causa del ginocchio gonfio, ma è in ripresa. Alvaro (Odriozola, ndr) ha avuto qualche problema fino a due giorni fa, Aritz (Elustondo, ndr) ha avuto una piccola ricaduta e non si è allenato per due giorni. Mentre Barrenetxea spero di recuperarlo domani».