Alguacil: «Champions League, piedi per terra! Ho un obiettivo»

Con sette punti in tre partite, la Real Sociedad di Imanol Alguacil è in testa al girone di Champions League a parimerito con l’Inter. Il tecnico Imanol Alguacil, in conferenza stampa prima della sfida contro il Rayo Vallecano, fa il punto sulle prestazioni anche in Europa.

PIEDI PER TERRA – Predica calma Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad che, al momento, comanda il girone di Champions League a parimerito con l’Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: «È molto facile passare da tutto a niente, dobbiamo restare con i piedi per terra e provare a mantenere questo equilibrio. Non ci sono dubbi che questa squadra porterà anche in campionato quanto fatto vedere in Champions League. Il mio obiettivo è che i tifosi possano restare al settimo cielo».