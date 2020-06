Algoritmo, Marotta porterà in Consiglio Federale il no...

Algoritmo, Marotta porterà in Consiglio Federale il no della Serie A – GdS

La Lega Serie A ha ufficializzato la sua opposizione all’algoritmo, il cosiddetto “Piano C” in caso di nuova interruzione del campionato. Una decisione quasi unanime (16 club favorevoli su 20, secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”), che lunedì dovrà essere sottoposta al Consiglio Federale. Tra i rappresentanti ci sarà anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter.

MERITO SPORTIVO – La Serie A, in seguito alla riunione di ieri della Lega Serie A, compone un fronte quasi unanime per opporsi all’ipotesi “algoritmo”. 16 club su 20 si sono opposti al cosiddetto “piano C” varato come soluzione in caso di nuovo stop del campionato. Il titolo dello scudetto e le retrocessioni si potranno assegnare solo se la matematica lo permette. Una soluzione che, tra gli altri, incontra il favore di Inter e Juventus. Nella votazione tenutasi ieri c’è un solo voto contrario, quello del Milan, mentre Roma, Lazio e Napoli si sono astenuti.

DA APPROVARE – Questa della Lega Serie A è tuttavia una proposta che, per trovare realizzazione, dovrà passare al vaglio del Consiglio federale, convocato per lunedì 8 giugno alle 12. In questa occasione la posizione della Serie A sull’algoritmo verrà ribadita dai tre rappresentanti: il presidente Dal Pino, il CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Come recita la nota relativa al meeting di ieri, l’Assemblea della Lega Serie A chiede ai rappresentanti di “votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo”.