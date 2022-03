Alexander Arnold avvisa l’Inter: «Primo obiettivo, tenere la porta inviolata»

Al termine della sfida contro il West Ham, Alexander Arnold del Liverpool ha parlato ai microfoni di Sky Sports. Per il terzino, l’obiettivo primario in ogni gara dei Reds è quello di tenere inviolata la propria porta. Martedì sera, l’Inter proverà a contraddire il giocatore inglese

PORTA INVIOLATA − A quattro giorni dalla sfida contro l‘Inter in Champions League, il Liverpool ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in Premier League (vedi articolo). Il terzino destra Alexander Arnold ha ribadito un concetto fondamentale per la squadra di Jurgen Klopp: «Siamo stati in grado di mantenere molto volte la nostra porta inviolata soprattutto nelle ultime settimane. Vogliamo continuare a farlo per tutto il resto della stagione. Il nostro obiettivo è, prima di tutto, quello di non prendere gol, in modo da assicurarci di vincere la partita. Penso che anche oggi l’abbiamo fatto molto bene». Il Liverpool è in Premier League la terza miglior difesa con soli 20 gol subiti dietro a Manchester City e Chelsea. Nelle ultime sette uscite tra tutte le competizioni, ha saputo mantenere la porta inviolata quattro volte. Tra queste gare, rientra anche quella dell’andata degli ottavi contro l’Inter con i nerazzurri che colpirono una traversa con Hakan Calhanoglu.