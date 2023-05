Alex Sandro: «Vittoria che ci avvicina alla Champions League!»

Alex Sandro dopo la vittoria della Juventus contro l’Atalanta in un’intervista su Sportmediaset ha parlato dell’obiettivo stagionale dei bianconeri, vale a dire la qualificazione in Champions League.

PRIME QUATTRO POSIZIONI – Alex Sandro ha parlato dell’obiettivo per un posto nelle prime quattro posizioni: «Una vittoria importante che ci avvicina tra le prime quattro posizioni, ma non è finita qui. Cori razzisti contro Dusan Vlahovic? Lui è tranquillo, purtroppo è successo questo episodio non bello. Non è la prima volta che successo anche con me, secondo me la legge dovrebbe essere più severa nei confronti dei razzisti».