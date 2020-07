Alex Sandro: “Pareggio Inter? Buon risultato per noi. Ora vinciamo”

Alex Sandro si è soffermato ai microfoni di SkySport prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio di questa sera. Il terzino brasiliano sottolinea l’importanza dei pareggi di Inter e Atalanta per la corsa Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

CORSA SCUDETTO – Alex Sandro esulta per il pareggio dei nerazzurri di Antonio Conte: «Secondo me stasera è una partita importante. Sappiamo che anche loro vogliono il campionato, quindi vogliamo entrare in campo col solo pensiero di vincere. Risultato Inter? Sono stati buoni risultati per noi e sappiamo che in questo momento è difficile che tutte le squadre abbiano calciatori in forma. Noi siamo fortunati ad avere tanti giocatori che possono fare la differenza».