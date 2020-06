Alessio: “Morata completo, non ha difetti, all’Inter starebbe benissimo”

“Tuttosport” ha intervistato Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte. Al Chelsea ha allenato Morata, e ne parla in ottica Inter.

RAGAZZO D’ORO – “Morata è un ragazzo eccezionale. Educato, perbene, si allenava nel modo giusto ogni giorno. Aveva un ottimo rapporto con tutti, sa farsi volere bene. La sua migliore qualità è attaccare lo spazio. Oltre ad essere tecnico, abile nello stacco per colpire di testa e nel difendere la palla per lavorare di sponda. Direi un attaccante completo“.

DIFETTI? POCHI – “Di difetti faccio fatica a trovarne. Visto che agli attaccanti si chiede sempre di fare più gol, lui potrebbe avere nei piedi qualche rete in più, ma è uno che va sempre in doppia cifra“.

OPERAZIONE DIFFICILE – “Morata è nel pieno della sua maturità anche se credo che il meglio debba ancora dimostrarlo. Tutti si aspettano che faccia 30 gol e per me può farli. Nell’Inter potrebbe starci benissimo, anche se portarlo via da Madrid non sarà facile. L’Atletico è la squadra con cui ha mosso i primi passi ed è tornato per quello. So che si trova bene. Un grande attaccante fa comodo a ogni club, quindi anche all’Inter. Ma penso che l’Atletico non lo lascerà facilmente”.

CHE COPPIA CON LUKAKU – “Al Chelsea giocava da unica punta, ma può fare coppia con Lukaku. Assolutamente. Può giocare da solo o in coppia, come succedeva alla Juventus con Tevez”

Fonte: Federico Masini – Tuttosport