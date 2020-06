Alessio: “Inter ancora in corsa, con lo stop tutti alla pari e si puÃ² partire forte”

Alessio: “Inter ancora in corsa, con lo stop tutti alla pari e si può partire forte”

Nella sua intervista a “Tuttosport” Alessio oltre che di Morata ha parlato della ripartenza della Serie A e dell’Inter di Conte.

PERIODO DIFFICILE E RIPARTENZA – “Conte durante lo stop penso abbia sofferto, come tutti noi. Un periodo difficile anche per tutte le notizie negative. Ora credo sia tutto pronto per ripartire con la massima sicurezza. Sarà un campionato diverso. Tutte le squadre di Serie A ora ripartiranno alla pari, senza il pubblico negli stadi. Potrebbero esserci sorprese, anzi me lo auguro per un finale avvincente”.

SERIE A AVVINCENTE – “Se l’Inter vincerà il recupero con la Sampdoria si troverà a sei punti e il distacco non sarebbe così grande. Secondo me trarranno vantaggio quelle squadre che sono state abituate a lavorare tanto. Loro non avranno problemi a ripartire perché avevano già un modo di approcciarsi alla fatica, avevano immagazzinato tanto. Un mese di allenamento non è poco e chi ha lavorato bene ripartirà forte. Il problema maggiore sarà la gestione delle gare ogni tre giorni per un tempo prolungato e gli infortuni perché si rischia di perdere i giocatori per diverse sfide”.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport