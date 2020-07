Alessio: “Inter, con Conte cambio di marcia! Ora servono uomini giusti”

Angelo Alessio, ex collaboratore di Conte alla Juventus e in Nazionale, è intervenuto oggi a “Tutto Mercato Web Radio”. Si è parlato inevitabilmente della sua prima stagione alla guida dei nerazzurri

ALLENATORI – «Conte ha dato un cambio di marcia con risultati e prestazioni, anche pensando al percorso Champions. La Juve è rimasta con l’organico che aveva e il gap è notevole, ma si è ridotto. Pioli ha fatto un lavoro fantastico. Sarri è stato intelligente nel guidare un gruppo che si conosce bene e a far giocare insieme tutte le sue individualità».

RIVOLUZIONE – Alessio ha parlato anche di una possibile rivoluzione in casa Inter: «A caldo dopo una gara si dicono tante cose. Poi dopo si ragiona meglio. Qualsiasi squadra poi si siederà attorno a un tavolo per capire chi tenere e chi no. L’Inter vuole tornare a vincere e si devono trovare gli uomini giusti e non sbagliarli».