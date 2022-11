Alesi sicuro: «Juventus, giocando come in Champions League batterai l’Inter»

Alesi, ex pilota francese di Formula 1, è tifoso della Juventus. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport si augura che domani i bianconeri battano l’Inter e spera che la Champions League serva a qualcosa.

TENTATIVO DI SORPASSO – La Juventus mercoledì ha perso 1-2 col PSG, nell’ultima partita di Champions League (da già eliminata). Per Jean Alesi, nonostante la sconfitta, i bianconeri hanno indicazioni da poter portare domani con l’Inter: «Il derby d’Italia? Io ne posso parlare, ma solo da tifoso. E come tifoso non posso che augurarmi una vittoria. Poi la rivalità con l’Inter, sappiamo tutti quanto è forte! La partita non me la perderò per nessuna ragione al mondo. Ma, ripeto, non posso dare un giudizio imparziale. Sono e resto tifoso. E mi auguro davvero che si vinca. La Juventus quest’anno ha avuto delle difficoltà, ma se si mette in campo la grinta, la determinazione e il carattere che abbiamo visto in Champions League… Beh, va bene che sono tifoso, ma penso proprio che giocano in questo modo si posa vincere. Mi auguro che vada così. In questo momento farebbe bene a tutti. Se ci pensiamo, era difficile giocare bene e convincere con il PSG ed esserci riusciti è un grande risultato. Ci vuole una Juventus su quegli stessi livelli».

Fonte: Tuttosport – Ottavio Daviddi