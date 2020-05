Alciato: “Serie A, tanti club rifiutano il ritiro. Caos in Lega Serie A!”

Oggi si è tenuta una riunione in Lega Serie A: presenti tutti i club di Serie A per valutare il protocollo di sicurezza varato dalla FIGC. Come riportato da Alessandro Alciato a “Sky Sport”, la maggioranza dei club vuole opporsi al ritiro, così come i calciatori (vedi articolo). Ecco quanto è emerso nel corso della riunione.

STOP – Il calcio italiano rischia di subire un’altro brusco stop, dopo i facili entusiasmi dei giorni scorsi. Da lunedì 18 maggio si prevede la possibilità di andare in ritiro per tutti i club, così da riprendere con gli allenamenti di gruppo. Tuttavia, dopo il confronto avvenuto oggi in Lega Serie A, la ripresa della Serie A non sembra più così certa. Ecco le parole di Alessandro Alciato: «In Lega Serie A è emerso che la maggioranza delle squadre non andrà in ritiro. Qualche società dice che questa è un’indicazione della Federazione ma non è ancora un ordine. In questo protocollo ci sono diversi punti che lasciano perplessi le società e i medici, che ricevono molto pressione come sappiamo. Al momento non tutte le società hanno deciso in questa direzione, ma la grande maggioranza delle squadre di Serie A sì. Continueranno con gli allenamenti individuali, senza poter iniziare gli allenamenti di gruppo. Registriamo il caos che c’è in questo momento».