Alciato: “Ripresa allenamenti 18 maggio? Non certo! Prima altri step”

Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, ha commentato le parole di Vincenzo Spadafora (vedi articolo) riguardo alla possibile ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre di calcio

NESSUNA CERTEZZA – Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, ha commentato le parole del Ministro Spadafora su una possibile ripresa degli allenamenti già il 18 di maggio: «Non c’è il 18 maggio come data definitiva, c’è solo un auspicio che si possa tornare nei centri sportivi per gli allenamenti di gruppo, ma non è ancora una certezza. Nel corso dell’incontro il CTS ha rimarcato il fatto che uno sport di contatto come il calcio presupponga pericoli maggiori rispetto ad altri sport. Gravina, Presidente della FIGC, ha detto che qualunque richiesta dovesse arrivare dal CTS verrebbe accolta dalla Federcalcio. Le due parti si sono lasciate con un CTS che ha detto alla FIGC che stilerà un report per il Ministro della Salute e la decisione finale su avere un protocollo validato o meno arriverà da quella parte. Poi verrà coinvolto anche il Presidente del Consiglio Conte. In programma ci sarà un incontro con il presidente federale Gravina e il presidente della Lega Serie A Dal Pino, anche se ancora non si sa quando. Da lì usciranno poi le decisioni definitive».