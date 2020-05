Alciato: “Fase 2, Ã¨ possibile allenarsi. Serie A? Tutta politica” – Sky

Alciato: “Fase 2, è possibile allenarsi. Serie A? Tutta politica” – Sky

Condividi questo articolo

Lunedì 4 maggio 2020 segna l’inizio della fase 2 in questa emergenza da Coronavirus che ha colpito l’Italia. Sassuolo e Lecce sono i primi club di Serie A ad aver permesso la ripresa degli allenamenti individuali. Una ripresa senza intoppi, come sottolineato anche da Alessandro Alciato negli studi di “Sky Sport”.

FASE DUE – L’avvio della fase 2 comprende la possibilità, per gli sportivi professionisti, di allenarsi individualmente presso il centro sportivo della società. In Serie A i primi club a riprendere sono stati Sassuolo e Lecce: mercoledì riprenderà anche l’Inter. Esperimento perfettamente riuscito, secondo Alessandro Alciato: «Sul campo la fase 2 è ufficialmente iniziata, grazie ai calciatori di Sassuolo e Lecce, i primi a tornare ad allenarsi in forma individuale. Si capisce come le distanze siano state rispettate, come sia possibile per i calciatori allenarsi individualmente sui campi dei centri sportivi».

POLITICA RALLENTA – Alciato commenta poi la situazione extra-campo del calcio italiano. La ripresa della Serie A 2019/20 non è ancora ufficiale, e continuano i rapporti tesi tra FIGC e Governo. A dimostrarlo ulteriormente, il post pubblicato da Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport (vedi articolo). Il commento di Alciato: «È stata una giornata contraddistinta da uno stallo, perché era attesa una chiamata dal comitato tecnico-scientifico del governo alla Federcalcio, per discutere il protocollo di garanzia. Non è arrivata, ormai è tutta politica. Mercoledì è atteso il nuovo decreto di Conte, che dovrebbe contenere misure più precise relative allo sport. Le ultime esternazioni del Ministro dello Sport non sono piaciute a molti, nel mondo del calcio».