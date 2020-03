Alciato: “Euro 2020, domani UEFA rinvia. Serie A? Ecco previsione e date”

Alciato ha parlato della prosecuzione delle competizioni e delle probabili decisioni di Lega Serie A e UEFA, in tempi di Coronavirus. Domani si svolgeranno riunioni importanti che dovrebbero portare al rinvio di Euro 2020. Di seguito le parole del giornalista in collegamento negli studi di SkySport24

DATE E CORONAVIRUS – Alessandro Alciato rivela le ultime sulla prosecuzione delle competizioni: «Domani sarebbe una sorpresa se l’UEFA non rinviasse Euro 2020. Si va sempre di più verso questa direzione. Domani ci saranno due riunioni in videoconferenza. Nel corso di questa giornata si delineerà la situazione definitiva che dovrebbe portare al rinvio degli Europei. Al 99% non verranno prese decisioni sul calendario di Europa League e Champions – dice Alciato -. Per fare il calendario, infatti, bisognerà capire quando ripartiranno le coppe in questioni. Oggi è successo qualcosa in Lega Serie A: c’è stata un’assemblea durata un’ora. E’ stata ribadita la volontà di portare a termine i vari campionati, nello specifico la Serie A. Sono stati studiati alcuni scenari per la ripresa: la più ottimistica riporta la ripresa a fine aprile (qui le parole di Tommasi a riguardo), con la competizione che finirebbe entro il termine ultimo del 30 giugno».