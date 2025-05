Alcaraz anti Inter il 31 maggio: «Finale? La guarderò e tifo Psg»

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz sarà tifoso per una sera del Psg nella finale contro l’Inter. Il numero 2 al mondo presto giocherà il Roland Garros in Francia.

AVVERSARIO IN PIÙ – La finale di Champions League tra Psg e Inter sarà un evento di portata mondiale, che interessa anche appassionati di altri sport. Tra questi il tennista numero due al mondo Carlitos Alcaraz. Il fresco vincitore degli Internazionali di Roma, contro l’italiano Yannick Sinner, intervistato dopo i sorteggi del tabellone del Roland Garros, secondo slam dell’anno in programma dal 25 maggio all’8 giugno, ha parlato anche della finale del 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tennista spagnolo, tifoso del Real Madrid, tiferà a favore del Psg per questa finalissima snobbando l’Inter. Le sue parole rivolte a Ousmane Dembelé: «Ti ho osservato attentamente quando giocavi per il Barcellona e ci hai creato un sacco di problemi, non è stato davvero facile per noi! Ma sì, guarderò la finale e, onestamente, onestamente, ho detto a tutti che questa volta tiferò per il PSG». Un avversario in più per l’Inter. A proposito di Dembelé e del Psg, nella giornata di ieri, i francesi hanno tenuto il loro open media day Uefa. E lo stesso attaccante francese ha avvisato la Beneamata.