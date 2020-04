Albertini: “Sorpreso da Sensi, non mi aspettavo cosÃ¬ bene all’Inter”

Albertini: “Sorpreso da Sensi, non mi aspettavo così bene all’Inter”

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, in una breve intervista alla “Gazzetta dello Sport” parla del ruolo del centrocampista, facendo riferimento anche a Stefano Sensi dell’Inter.

CENTROCAMPISTI – Demetrio Albertini sulla Gazzetta dello Sport parla dei centrocampisti in Europa: «De Bruyne è bravissimo. Completo, tecnico e potente. Io mi rivedo in Kroos che è l’evoluzione del mio tipo di gioco. In Italia, mi ha sorpreso la crescita di Locatelli che è stato bravo a evolversi dalla sua impostazione iniziale di centrale. È diventato un tuttocampista moderno di grande rendimento. Mi ha sorpreso anche Sensi. Non pensavo che potesse fare così bene al primo anno di Inter. Abbiano tanti bravi centrocampisti, anche giovani. E la Nazionale lo dimostra».

