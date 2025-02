Albertini: «Inter la più forte, ma una variabile. Non solo Napoli!»

Demetrio Albertini ha indicato il suo punto di vista sulla corsa scudetto, con Napoli e Inter quali favorite per la vittoria finale. L’ex calciatore non ha però escluso qualche sorpresa.

IL RAGIONAMENTO – Demetrio Albertini si è pronunciato a Radio TV Serie A sulla lotta scudetto, invitando a non escludere un “colpo finale” da parte di una compagine diversa da Napoli e Inter: «Non avendo le coppe, il Napoli oggettivamente ha una settimana per preparare tutte le volte una partita. Ciò è un vantaggio in termini di dispendio di energie, di preparazione della partita. Al contempo, penso che l’Inter sia la squadra più forte, ha dei cambi straordinari che stanno giocando molto bene. Ma sarà una sfida non solo a due, anche perché ad oggi né Inter né Napoli hanno avuto quel momento di flessione che normalmente ogni squadra, anche quella che alla fine vince il campionato, ha».