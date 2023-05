Albertini: «Può perderla solo l’Inter! Al Milan serve sentimento»

Da ex rossonero, Albertini cerca di motivare l’ambiente Milan per la sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore intervenuto ai microfoni di SkY Sport 24.

PRIVILEGIO MILANESE – Alla vigilia di Inter-Milan interviene su Sky Sport 24 Demetrio Albertini per dire la sua sull’Euroderby milanese: «Sono tranquillo perché, oggettivamente, stiamo aspettando una partita che sarà difficile però sappiamo che nel calcio può succedere di tutto. I giocatori devono pensare che può essere una partita da 120′. Questo dev’essere l’obiettivo. Pronostico? Questa partita la può perdere solo l’Inter, più di così cosa posso dire!? Vale più il sentimento di una diagonale. Inter-Milan è una partita in cui quello che è la concentrazione o il pragmatismo dei giocatori vale più della tattica. Credo che uno debba sentirlo come un’occasione da non buttare al vento per poter fare un’impresa incredibile. Oggi ci sono tanti giocatori alla prima semifinale o finale di Champions League che giocano. Non è così semplice. Il DNA del Milan ce l’ha la gente che ne ha vissute tante, qualche dirigente di società come Paolo Maldini, ce l’ha la maglia. I giocatori devono assolutamente sapere che sono in un palcoscenico e serve una prestazione da semifinale di Champions League. Mi preme ricordare che Milano è l’unica città in Europa ad avere due squadre che hanno vinto la Champions League. Né Londra né Madrid hanno questo privilegio».