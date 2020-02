Albertini: “Derby Inter-Milan bellissima! Conte non vuole sbagliare, Pioli…”

Intervenuto in collegato su “Sky Sport 24”, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan di stasera

INTER-MILAN – Queste le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, su Inter-Milan, derby in programma nella serata di oggi: «Il derby sarà una partita bellissima. L’Inter può raggiungere la Juventus. Sarà una grande sfida tra Lukaku ed Ibrahimovic. Se mi aspetto che Conte alla vigilia smorzasse gli animi, mentre Pioli caricasse i suoi giocatori? Assolutamente sì, perché Antonio non vuole far sbagliare questa partita. I giocatori dell’Inter sono i primi a sapere quanto vale questa partita. Pioli invece, visto che tutti i pronostici danno favorita l’Inter, deve assolutamente alzare l’attenzione i giocatori possano dare il massimo».

SCUDETTO INTER – Albertini sull’affermazione del giornalista Giancarlo Padovan, presente in studio, che pronostica la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: «È bello fare i giornalisti, poter commentare e dire qualsiasi cosa. Io non voglio fare il giornalista e nemmeno l’opinionista, però so quanta fatica ci vuole per vincere uno scudetto. Non bisogna sbagliare e l’Inter in questo momento sta meritando la classifica come la Juventus. Io credo che sarà una sfida a tre, perché non togliere neanche la Lazio».