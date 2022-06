Alberti: «Dybala subito dietro Messi! Lautaro Martinez fa la differenza»

José Alberti Loyarte è un ex calciatore uruguaiano, esperto di calcio argentino. Intervistato sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Paulo Dybala che in passato ha allenato. Ma anche di Lautaro Martinez.

ARGENTINI – José Alberti, ex allenatore ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato di Paulo Dybala, ma anche di Lautaro Martinez e Joaquin Correa: «Era un mio giocatore 10 anni fa. Lo avevo segnalato al Napoli che però non si è interessato. Il Palermo ha fatto l’investimento e ne ha tratto molti vantaggi. Alla Juventus si era confermato ma ha fatto vedere la difficoltà di preparazione degli argentini. Da un punto di vista tecnico penso che dopo Messi sia uno dei migliori 10 in circolazione. Lautaro Martinez? Nel calcio italiano sicuramente fa la differenza, è un giocatore tecnico e fisico. Secondo me resterà all’Inter. Mi ricordo che quando giocava al Racing non era molto in voga, poi è arrivato in Italia e ha fatto la differenza. Correa? È un giocatore che non va mai lasciato fuori. Il problema è la sua discontinuità che lo ha fermato molto».