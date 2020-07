Alaba sponsorizzato da Condò: “Ecco perché e come serve all’Inter! Se…”

Condò – giornalista di “Sky Sport” -, ospite negli di “Sky Calcio Live Estate” su Sky Sport 24, consiglia all’Inter di acquistare Alaba per fare il salto di qualità in due reparti. Le motivazioni sono ovviamente tecniche ma vanno al di là del singolo ruolo

JOLLY MANCINO – Il pezzo forte del mercato estivo può essere David Alaba, che nei prossimi giorni discuterà il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco e, in caso di fumata nera, lascerà la Germania. Per Paolo Condò è il nome perfetto per completare l’organico dell’Inter: «L’austriaco Alaba è un grandissimo giocatore. È un difensore esterno che ultimamente sta anche facendo il centrale nel Bayern. A parte il fatto che ultimamente il suo nome è uscito nei discorsi di mercato, così come quello di Thiago Alcantara. Quest’ultimo però non lo vedo all’Inter perché io continuo a fidarmi di Christian Eriksen, su cui ho investito molto e lo aspetto nella prossima stagione. Il Bayern potrebbe cedere Alaba perché ha scoperto il giovanissimo canadese Alphonso Davies come terzino sinistro, che è già tra i tre più forti al mondo nel suolo. All’Inter serve un giocatore che possa fare la fascia sinistra e possa essere utile anche al centro quando ti serve un giocatore in più. Alaba è un giocatore di classe sconfinata che aumenterebbe moltissimo la cifra tecnica dell’Inter. Alaba ci starebbe nei tre di difesa o come quarto e quinto di centrocampo. Se l’Inter passa a quattro in difesa, sia Alaba sia Achraf Hakimi possono fare i terzini». Questo il commento di Condò in versione “consigli per gli acquisti”. Chissà se l’Inter lo ascolterà…