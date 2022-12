Al-Khelaifi: «Superlega solo un modo per negoziare! Club e tifosi contro»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Sky UK. Fra i temi trattati quello della Superlega

CONTRO – Al-Khelaifi ribadisce la sua contrarietà alla Superlega: «Tutti sono contro la Superlega: i club, i tifosi, tutte le parti interessate. Davvero è qualcosa a cui nessuno può pensare perché, come ho ripetuto più volte, non si tratta di un contratto legale, bensì di un contratto sociale. Penso che per loro sarà impossibile realizzarla e credo che lo sappiano ma vogliano trarre il massimo dall’ECA o dall’UEFA. È solo una forma di negoziazione da usare contro di noi. Ma è tutto molto chiaro, non hanno da negoziare come vedete noi club siamo qui, siamo molto uniti con l’UEFA. Stiamo facendo decisamente meglio di prima sotto ogni punto di vista, siamo vicini come una famiglia e siamo tutti insieme».