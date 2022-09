Al-Khelaifi: «Superlega? Fortemente contrario! Molti club indebitati»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato nel corso dell’evento Football Talks. Fra i temi trattati quello della Superlega e del futuro della Champions League

DEBITI – Al-Khelaifi descrive la situazione dei club europei: «Il calcio è sopravvissuto dopo la pandemia grazie all’investimento che è stato fatto. Tuttavia molti club hanno perso molto e si sono profondamente indebitati. Le persone rimangono quattro o cinque anni come presidente e poi lasciano i debiti e diventa un disastro per un altro presidente . Questo è ciò che è successo ciclo dopo ciclo. Questo è ciò a cui dobbiamo guardare e preoccuparci perché è ciò che può distruggere il calcio. Servono regole per proteggere i club da debiti e disastri».

SUPERLEGA – Questa la posizione di Al-Khelaifi a proposito della Super Lega: «Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi. Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione. L’ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l’ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all’ECA siamo fortemente contrari alla Superlega. Champions League? Il formato è un successo già prima della partenza, aumenta il numero di partite del 150%. La vendita dei diritti tv a livello globale lo dimostra. I club più piccoli possono sognare di arrivare in Champions League. Nessun club è nato grande, lo è solo diventato e proprio per questo non possono esistere gruppi chiusi».

Fonte: calcioefinanza.it