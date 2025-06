Al-Hilal, prima vittoria contro Pachuca per Inzaghi! Rischio Inter

L’Al-Hilal vince per 2-0 contro Pachuca e arriva agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Prima vittoria da allenatore del club arabo per Simone Inzaghi.

PRIMA VOLTA – Il 2-0 dell’Al-Hilal su Pachuca vale per la prima vittoria di Simone Inzaghi da allenatore del club arabo. Zero sconfitte in queste tre partite del girone, ma due pareggi prima di arrivare al successo nella gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Ad aprire le danze è stato Salem Al Dawsari al minuto 22, indirizzando fin da subito il match nei binari giusti. L’Al-Hilal poi non ha creato pericoli importanti, però non ha nemmeno subito. Pachuca ha chiuso il match con zero grandi occasioni e appena due tiri in porta: giornata di ordinaria amministrazione Bono tra i pali. Nel secondo tempo, precisamente al minuto 95, Marcos Leonardo ha trovato il momento per segnare il raddoppio. Gli arabi concludono così questa prima fase del Mondiale per Club con 5 punti, appena 2 in meno del Real Madrid. Il secondo posto vale lo scontro con il Manchester City e il possibile incrocio ai quarti di finale con Inter o Fluminense. Avrebbe del clamoroso il faccia a faccia tra Inzaghi e la sua vecchia squadra nerazzurra.

AL-HILAL-PACHUCA 2-0

Al Dawsari al 22′, Marcos Leonardo al 95′