L’Al-Hilal prova a convincere Inzaghi con 3 super colpi made in Serie A – SI

Non solo con soldi a valanga, ma anche con un mercato faraonico. L’Al-Hilal sta facendo di tutto pur di portare Simone Inzaghi dall’Inter in Arabia Saudita. Nel mirino tre super colpi made in Serie A.

TRITTICO NIENTE MALE – L’Al-Hilal prova a convincere Simone Inzaghi, non solo dal punto di vista economico (50 milioni in due anni), ma anche con un mercato faraonico. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento da Sportitalia, il club saudita, oltre a Theo Hernandez, ha messo nel mirino pure Victor Osimhen ed Ederson. Questo quello che filtra secondo l’esperto di calciomercato: «Avanti da tempo per Theo Hernandez. L’idea è quella di impostare un mercato faraonico che includerebbe anche l’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, per convincere il nuovo allenatore. Che il club saudita spera sia ovviamente Simone Inzaghi, atteso da una decisione da comunicare all’Inter in questi giorni. Ederson poi è stato sondato a lungo anche dal Manchester United». Nelle prossime ore, Inzaghi incontrerà l’Inter e comunicherà una volte per tutte il suo destino. In casa nerazzurra, come si è già pronunciato lo stesso Pedullà qualche minuto fa, si sondano diversi nomi giovani per sostituire eventualmente l’allenatore piacentino. Fra tutti Cesc Fabregas, per cui il Como vorrà però opporre la massima resistenza.