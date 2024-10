Akinsanmiro e la Sampdoria cadono in casa: show Juve Stabia con un ex Inter

Finisce 1-2 Sampdoria-Juve Stabia, anticipo dell’ottava giornata di Serie B. Akinsanmiro entra nella ripresa, i campani ringraziano la doppietta di un ex Inter.

VANTAGGIO ILLUSORIO – Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Sampdoria di Sottil, che cade in casa contro la Juve Stabia neo promossa. A Marassi va in scena l’anticipo del venerdì di Serie B, valido per l’ottava giornata. La squadra doriana, oggi allenata da Sottil dopo l’inizio terrificante con Andrea Pirlo, è reduce da tre vittorie di fila contro Sudtirol, Genoa in Coppa Italia e Modena. L’inizio di partita è più che promettente: dopo 36′ la squadra di casa passa in vantaggio con la punta Coda, che è brava a incunearsi nella difesa campana sfruttando l’assist di Bellomo. Il baby Inter Akinsanmiro parte dalla panchina. Nella ripresa, doppio uno-due pesante della Juve Stabia che “ammazza” la Sampdoria: in tre minuti, tra il 47′ e il 50′, proprio un ex Inter come Adorante fa prima 1-1 e poi 1-2. Dal 59′, c’è spazio pure per Akinsanmiro. Il centrocampista di proprietà del club nerazzurro però non riesce ad aiutare i suoi ad agguantare quantomeno il pareggio. Il match finisce con la vittoria esterna della Juve Stabia, che vola al secondo posto in classifica a quota 14 punti. Campani a meno due dal Pisa, che giocherà domani contro il Cesena. La Sampdoria rimane al quattordicesimo posto, con appena otto punti all’attivo.

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

36′ Coda (S), 47′ e 50′ Adorante