Akinsanmiro, Sampdoria-Bari prima col nuovo allenatore: il suo ruolo

Prima gara per Ebenezer Akinsanimiro alla Sampdoria con il nuovo tecnico Andrea Sottil, arrivato per sostituire l’esonerato Andrea Pirlo. Ecco il ruolo del giocatore di proprietà dell’Inter contro il Bari.

NUOVO ALLENATORE – Andrea Sottil si prepara a esordire sulla panchina della Sampdoria, nella sfida in programma alle ore 18 contro il Bari. Una sfida che interessa indirettamente anche l’Inter, con gli occhi su Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di grande prospettiva, alla sua prima stagione di fatto tra i professionisti. Dopo la pubblicazione delle formazioni ufficiali, è confermata la partenza dalla panchina per il centrocampista, che si prepara a entrare a gara in corso come già successo anche nell’ultima uscita – quella persa per 3-2 contro la Salernitana – con Andrea Pirlo ancora in panchina.