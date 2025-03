Akinsanmiro si mette in mostra alla Sampdoria: assist! Ma solo pari

Akinsanmiro continua a far parlare di sé nel campionato di Serie B, dimostrando qualità e personalità nel centrocampo della Sampdoria. Il giovane nigeriano, in prestito dall’Inter, è stato protagonista anche nell’ultima sfida contro il Bari terminato però in pareggio 1-1.

SOLO PARI – La partita del San Nicola terminata in pareggio 1-1 tra Bari e Sampdoria ha messo in luce ancora una volte le caratteristiche principali di Akinsanmiro. Al 45’+2’, il classe 2004 ha pennellato un pallone perfetto per Niang, che ha trasformato in rete portando avanti la Sampdoria. Non è la prima volta che il giovane centrocampista si distingue non solo per le sue qualità di leggere il gioco avversario, ma anche quello di servire i compagni con precisione. Akinsanmiro è arrivato alla Sampdoria la scorsa estate in prestito secco dall’Inter, con l’obiettivo di accumulare minuti ed esperienza tra i professionisti, dopo l’esperienza in Primavera.

Futuro in nerazzurro? La sua esperienza in B

GIOVANI IN CRESCITA – Con la maglia della Sampdoria, fin qui, non sta vivendo esattamente una buona stagione. Lui sta dimostrando di poter essere un prospetto interessante anche in ottica Serie A, ma i risultati della squadra non aiutano di certo. L’Inter lo monitora con attenzione, e qualora dovesse continuare a crescere con questa costanza, non è escluso che possa ritagliarsi uno spazio nella rosa di Inzaghi già da giugno, quando i nerazzurri saranno impegnati al Mondiale per Club dopo la stagione impegnativa. Come lui anche il giovane Francesco Pio Esposito dello Spezia.