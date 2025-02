Akanji incorona l’Inter: «Una delle migliori squadre affrontate!»

Akanji, difensore del Manchester City, esalta l’Inter di Simone Inzaghi incontrata un paio di volte negli ultimi anni. Lo svizzero parla così.

RICONOSCIMENTO – Durante gli ultimi anni, l’Inter ha affrontato diverse volte il Manchester City: dalla finale di Istanbul nel giugno 2023 fino alla prima partita dell’attuale Champions League. A tal proposito, lo svizzero Manuel Akanji ha riconosciuto la grande forza della squadra di Simone Inzaghi: «Penso che abbiamo iniziato molto bene. Il pareggio contro l’Inter è andato bene. È una delle migliori squadre che abbiamo affrontato. E poi abbiamo ottenuto due vittorie, quindi eravamo ottavi con sette punti dopo tre partite, il che è stato davvero buono. Ma poi, ovviamente, abbiamo ottenuto un paio di risultati al di sotto delle nostre aspettative. Se lavoriamo tutti insieme in campo, credo che siamo ancora una delle migliori squadre d’Europa, ma dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita». Nella sua intervista a Flashcore, il difensore svizzero ha comunque ribadito le difficoltà riscontrate dal Manchester City in questa stagione. Ai playoff per andare agli ottavi di finale, i Citizens incontreranno nientepopodimeno che il Real Madrid di Carlo Ancelotti in una rivisitazione del quarto di finale della scorsa stagione. Una super big, tra le due, andrà ovviamente a casa.