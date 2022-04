Ajax, parla Gorter: «Con Onana concorrenza importante, ma conta altro»

Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter, ma prima dovrà pensare a concludere al meglio la sua esperienza all’Ajax. Di lui e della concorrenza tra i pali ha parlato Jay Gorter, giovane portiere olandese e compagno del camerunese.

CONCORRENZA – Jay Gorter ha parlato così della concorrenza con André Onana all’Ajax: «Con Onana c’è una concorrenza importante, ma tutti quelli che mi conoscono sanno che tifo più l’Ajax quindi spero che la squadra non subisca gol stupidi. Ci giochiamo tanto in campionato quindi voglio che la squadra continua a vincere. Per una maglia da titolare devo continuare a lavorare tanto».