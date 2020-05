AIC, scontro con i club di Serie A per i maxi-ritiri: non più di due settimane – CdS

L’AIC (Associazione Italiana Calciatori), secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è chiara sul tema degli eventuali maxi-ritiri dei club di Serie A. Non più di due settimane.

RITIRI E TAMPONI – AIC chiara riguardo i maxi-ritiri: non più di due settimane. Per l’Associazione Italiana Calciatori non ci sono le condizioni per andare oltre le due settimane, ribadisce il vicepresidente Umberto Calcagno (vedi dichiarazioni). L’AIC ribadisce che la maggior parte dei giocatori vuole riprendere a giocare ed è favorevole alla conclusione del campionato, ma tutti sono d’accorso sul farlo nella massima sicurezza. Altro punto focale del loro programma riguarda l’utilizzo dei tamponi: i giocatori non vogliono sentirsi privilegiati rispetto al contesto della città in cui vivono, non c’è l’intento di sottrarre tamponi ai cittadini che aspettano da tempo.

Fonte: Corriere dello Sport.