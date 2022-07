AIC ha fatto visita all’Inter per due motivi. Poi pranzo con dirigenza – CdS

Nella giornata di ieri il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha fatto visita all’Inter ad Appiano Gentile per due motivi principali. Poi il pranzo con la dirigenza.

VISITA ALLA PINETINA – Ieri il numero uno dell’Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno, accompagnato dal direttore generale Gianni Grazioli ha visitato il ritiro della Pinetina. È stata l’occasione per raccogliere le preferenze dei nerazzurri riguardo la cerimonia di premiazione della Top 11 dell’AIC per la stagione 2021-22. Ma anche per parlare della proroga dell’accordo collettivo e della situazione del Covid, con l’invito in questo periodo di crescita dei contagi a stare sempre attenti e a seguire rigorosamente i protocolli e le indicazioni dello staff medico. Calcagno, Grazioli e Brighi hanno poi pranzato insieme all’ad Marotta e al vice ds Baccin.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.