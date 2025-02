AIA nel caos, Rocchi raduna gli arbitri: in quattro verso lo stop – CdS

Il designatore Rocchi è pronto al raduno di Coverciano che si terrà da stasera fino a sabato. Arbitri a rapporto e quattro di loro rischiano lo stop temporaneo in Serie A.

RADUNO – Una giornata da dimenticare, la numero 24 per la classe arbitrale italiana. L’ultimo weekend di Serie A, infatti, sarà ricordato per i clamorosi errori/orrori arbitrali e per le incredibili falle sul regolamento del VAR. Il designatore Gianluca Rocchi staserà radunerà tutti gli arbitri a Coverciano per un ritiro che si terrà fino a sabato. A confermarlo i colleghi del Corriere dello Sport. Al netto delle giustificazioni e della protezione verso i propri tesserati, l’AIA dovrà necessariamente fare chiarezza perché da venerdì a Torino fino a lunedì a Milano se ne sono viste di ogni. Urge chiarezza e un riscatto immediati. In quattro rischiano lo stop.

L’AIA si raduna a Coverciano: Rocchi pronto a fermare 4 arbitri

FERMI – Come riferisce il Corriere dello Sport, nel mirino di Rocchi ci sono in particolare quattro arbitri: tre fischietti più un varista. Nello specifico sono: Ermanno Feliciani e il VAR Di Paolo in merito a Torino-Genoa e al rischio non assegnato ai danni di Sanabria. Rocchi li fermerà entrambi. Così come dovrebbe osservare un po’ di riposo sicuramente Pairetto (ennesima prestazione insufficiente) per la gestione (post gara compreso) di Empoli-Milan: riprenderà dalla B, dove dovrebbe transitare anche La Penna (arbitro di Inter-Fiorentina).

