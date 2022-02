AIA, da Rocchi complimenti agli arbitri dopo Napoli-Inter e Atalanta-Juventus – CdS

L’AIA, nella persona del presidente Rocchi, si schiera a favore degli arbitri dopo l’ultima giornata di Serie A. Promosse le varie direzioni di gara, fra cui Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. Lo svela il Corriere dello Sport.

L’APPOGGIO – «Sono orgoglioso di voi. Complimenti per come avete affrontato questa difficilissima giornata. Qualche errore fisiologico c’è stato, ma siete stati arbitri, e avete arbitrato da uomini liberi». Il messaggio, mandato ieri mattina, è di Gianluca Rocchi, presidente dell’AIA. Lo rivela il Corriere dello Sport, coi cinquanta arbitri della CAN come destinatari. Secondo i vertici arbitrali nell’ultimo turno di Serie A buona la direzione di Maurizio Mariani in Atalanta-Juventus, dove non ci sarebbero le espulsioni (richieste) di Wojciech Szczesny e Hans Hateboer così come il rigore contestato dall’Atalanta per un tocco di Matthijs de Ligt. Promossi anche gli arbitraggi di Daniele Doveri in Napoli-Inter, col rigore dell’1-0 assegnato col VAR, e Marco Guida in Sassuolo-Roma (i neroverdi domenica saranno al Meazza). Per Torino-Venezia, molto criticata, l’AIA ritiene sia stato giusto annullare il 2-2 (fuorigioco attivo di Tommaso Pobega) ma non il rosso col VAR a David Okereke.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Edmondo Pinna



