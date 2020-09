AIA, scelti gli arbitri della Serie A 2020-2021. Rocchi unico rimosso, 2 nuovi

Gianluca Rocchi

L’AIA ha ufficializzato gli arbitri per la nuova stagione, con la Serie A 2020-2021 che inizierà sabato 19. L’unica uscita è quella di Gianluca Rocchi, che ha concluso la sua carriera con Juventus-Roma lo scorso 1 agosto. Da ricordare che ieri il Consiglio Federale ha approvato l’unificazione di CAN A e CAN B (vedi articolo): prevista l’integrazione all’elenco.

AIA – ORGANIGRAMMA DELLA CAN A

Responsabile: Nicola Rizzoli

Componenti: Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Andrea Stefani

ARBITRI EFFETTIVI PROMOSSI DALLA CAN B ALLA CAN A

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

ARBITRI EFFETTIVI DISMESSI DALLA CAN A

Gianluca Rocchi della sezione di Firenze (limiti di età)

ARBITRI EFFETTIVI CAN A AIA – SERIE A 2020-2021

Rosario Abisso della sezione di Palermo

Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Daniele Chiffi della sezione di Padova

Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Antonio Giua della sezione di Olbia

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

Federico La Penna della sezione di Roma 1

Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Fabio Maresca della sezione di Napoli

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Davide Massa della sezione di Imperia

Daniele Orsato della sezione di Schio

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Paolo Valeri della sezione di Roma 2

ARBITRI EFFETTIVI VAR PRO AIA – SERIE A 2020-2021



Luca Banti della sezione di Livorno

Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano

Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Luigi Nasca della sezione di Bari

ASSISTENTI ARBITRALI PROMOSSI DALLA CAN B ALLA CAN A

Salvatore Affatato della sezione di VCO

Pasquale Capaldo della sezione di Napoli

Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta

Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata

Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo

ASSISTENTI ARBITRALI DISMESSI DALLA CAN A

Lorenzo Gori della sezione di Arezzo (motivate valutazioni tecniche)

Lorenzo Manganelli della sezione di Valdarno (limiti di età)

Antonio Santoro della sezione di Catania (motivate valutazioni tecniche)

Giorgio Schenone della sezione di Genova (limiti di età)

ASSISTENTI ARBITRALI EFFETTIVI CAN A AIA – SERIE A 2020-2021

Salvatore Affatato della sezione di VCO

Stefano Alassio della sezione di Imperia

Giovanni Baccini della sezione di Conegliano

Daniele Bindoni della sezione di Venezia

Matteo Bottegoni della sezione di Terni

Marco Bresmes della sezione di Bergamo

Enrico Caliari della sezione di Legnago

Pasquale Capaldo della sezione di Napoli

Ciro Carbone della sezione di Napoli

Dario Cecconi della sezione di Empoli

Valerio Colarossi della sezione di Roma 2

Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto

Pasquale De Meo della sezione di Foggia

Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale

Damiano Di Iorio della sezione di VCO

Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia

Valentino Fiorito della sezione di Salerno

Mauro Galetto della sezione di Rovigo

Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2

Davide Imperiale della sezione di Genova

Stefano Liberti della sezione di Pisa

Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia

Salvatore Longo della sezione di Paola

Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta

Filippo Meli della sezione di Parma

Luca Mondin della sezione di Treviso

Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata

Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo

Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo

Matteo Passeri della sezione di Gubbio

Giorgio Peretti della sezione di Verona

Emanuele Prenna della sezione di Molfetta

Fabiano Preti della sezione di Mantova

Sergio Ranghetti della sezione di Chiari

Domenico Rocca della sezione di Vibo Valentia

Alberto Tegoni della sezione di Milano

Alessio Tolfo della sezione di Pordenone

Filippo Valeriani della sezione di Ravenna

Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme

Tarcisio Villa della sezione di Rimini

Mauro Vivenzi della sezione di Brescia