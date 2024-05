Agustina: «Io psicologa con Lautaro Martinez! Difficile all’inizio»

Agustina è stata intervistata insieme a Lautaro Martinez da Diletta Leotta sul podcast “Mamma Dilettante” su YouTube ha parlato del rapporto con il marito e le difficoltà iniziali in Italia.

ESPERIENZA INIZIALE – Agustina in un’intervista doppia con Lautaro Martinez ha parlato della sua esperienza a Milano insieme al capitano dell’Inter: «Ci siamo conosciuti a una festa di compleanno in Argentina, lui stava per venire qui in Italia. Io non avevo intenzione di lasciare casa, io studiavo e lavoravo, avevo la mia vita. Un giorno vengo qui, avevo una vacanza e un po’ di giorni disponibili da lavoro, sono venuta a trovarlo 12 giorni. All’undicesimo giorno lui mi ha detto: “Tu non torni”. Io ero piccola, avevo 20 anni. Ho chiamato mamma e papà, dicendo di trovarmi qui. Lui (Lautaro Martinez, ndr) è una persona molto chiusa, ho dovuto parlare tanto con lui per tirare tutto fuori. Ho fatto un po’ da psicologa con lui (ride, ndr). Io come coppia dico sempre a lui che dobbiamo comunicare. È anche molto orgoglioso. Per me l’Italia è casa, all’inizio è stata dura. Noi come la gente del sud forse siamo troppo caldi! A me sembra ancora strano che vado dal dottore e mi danno del “lei”».

Champions League o stella Michelin, scelta difficile!

SCELTA DURA – Agustina si ritrova a rispondere a una domanda “scomoda” di Diletta Leotta. Essendo lei proprietaria di un noto ristorante a Milano, deve scegliere tra una Champions League vinta da Lautaro Martinez con l’Inter o una stella Michelin per la sua attività: «Allora, se lui ha già vinto una Champions League allora scelgo la stella Michelin! Altrimenti meglio la Champions League per lui (ride, ndr)».